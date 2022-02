Transizione elettrica - Renault-Nissan-Mitsubishi, sulle Ev si gioca il futuro dellAlleanza (Di martedì 15 febbraio 2022) Gli ultimi anni non sono stati di certo facili per uno dei sodalizi più longevi nella storia recente del settore automobilistico. La Renault e la Nissan, anche grazie a una complessa struttura di partecipazioni incrociate, sono unite dal 1999 da accordi di collaborazioni, estesi dal 2013 alla Mitsubishi, ma di recente i rapporti tra francesi e giapponesi non sono stati idilliaci. Dal novembre del 2018, poco dopo l'arresto dell'ex plenipotenziario Carlos Ghosn, è iniziato un periodo di forti contrasti e attriti che hanno perfino messo a rischio la sopravvivenza dell'Alleanza. La diplomazia di Jean-Dominique Senard, sostituto di Ghosn alla presidenza del gruppo Renault, ha consentito di ripianare i contrasti e avviare un processo di rilancio della partnership industriale incentrato su Alliance 2030, il piano strategico ... Leggi su quattroruote (Di martedì 15 febbraio 2022) Gli ultimi anni non sono stati di certo facili per uno dei sodalizi più longevi nella storia recente del settore automobilistico. Lae la, anche grazie a una complessa struttura di partecipazioni incrociate, sono unite dal 1999 da accordi di collaborazioni, estesi dal 2013 alla, ma di recente i rapporti tra francesi e giapponesi non sono stati idilliaci. Dal novembre del 2018, poco dopo l'arresto dell'ex plenipotenziario Carlos Ghosn, è iniziato un periodo di forti contrasti e attriti che hanno perfino messo a rischio la sopravvivenza dell'Alleanza. La diplomazia di Jean-Dominique Senard, sostituto di Ghosn alla presidenza del gruppo, ha consentito di ripianare i contrasti e avviare un processo di rilancio della partnership industriale incentrato su Alliance 2030, il piano strategico ...

