Tragedia al largo del Canada | affonda un peschereccio spagnolo | «Ci sono molti morti»

Leggi su open.online

(Di martedì 15 febbraio 2022) Unto oggi, 15 febbraio, aldi Terranova, in. L’imbarcazione Villa de Pitanxo, di proprietà dell’armatore galiziano Manuel Nores, trasportava 24 marinai, di cui 12 spagnoli, due ghanesi e 10 peruviani. Secondo quanto riferito dal quotidianoEl Pais, ci sarebbero diverse vittime. Europa Press e Efe hanno detto che le vittime accertatealmeno quattro, anche se non c’è ancora una conferma ufficiale. Tre al momento i superstiti. Gli altri marinai risultano dispersi. La vice-delegata del governo in Galizia, regione d’origine di diversi dei marinai coinvolti nel naufragio, aveva spiegato in precedenza a media iberici che due scialuppe delerano state trovate vuote. February 15, 2022 ...