Traffico Roma del 15-02-2022 ore 19 | 00

(Di martedì 15 febbraio 2022) LuceverdeBuonasera dalla redazione sul raccordo code a tratti in carreggiata esterna tra Laurentina e la Tuscolana è interna tra la Nomentana e La Rustica qualche difficoltà per uscire dalla sul tratto Urbano della A24 tra Viale Palmiro Togliatti e il raccordo rallentamenti poi in tangenziale Tra Corso di Francia & via Salaria verso San Giovanni in zona Talenti rallentamenti per un incidente in via Cecco Angiolieri all’altezza di via Giovanni Papini sapere per un incidente su via Giovanni De Calvi in prossimità di largo sant’eufrasia Pelletier in via San Vincenzo de’ Paoli all’altezza di via di Monteverde rallentamenti per un altro incidente in via Tiburtina in prossimità di via Lancianoincolonnato lungo via Collatina 3 raccordo e via di Salone in uscita dalla città di corso fino alle 19 una manifestazione nell’area del Circo ...