Totò, la guerra per essere "Malafemmena" (Di martedì 15 febbraio 2022) Siamo uomini o caporali? Disse quando si destituì, quasi subito, dalla chiamata nell'esercito. Senza dimenticare che signori si nasce. Siamo tutti fatti di carne, ma solo gli sprovveduti, che mancano di riferimenti storici e di galanteria, sono caduti nello sbaglio di non chiamarlo Principe. Sul titolo non si può trascendere: tre sentenze in tribunale lo autorizzarono a fregiarsi di più onorificenze, tra cui, altezza imperiale. Ma Antonio de Curtis, è soltanto Totò. Per i cuori, nobili d'amore, che l'hanno amato. Nel rione Sanità, nel 1898, all'anagrafe veniva registrato con il cognome Clemente, preso da sua madre. Ma quando ella sposò il marchese Giuseppe De Curtis, questi lo riconobbe come suo figlio e gli diede il cognome. 'Sette generazioni' di blasonata poesia, sembrava vantare Totò. Lui che parla con il cuore, come un analfabeta che riconosce ...

Oggi nasceva Totò: ricordiamo il genio della risata attraverso i suoi migliori film in streaming ... Totò fornice la prova d'attore più emozionante della sua carriera, culminata in una scena di ribellione al tiranno da brividi. I due colonnelli racconta la guerra e l'oppressione nazista con una ...

Totò in guerra (con la vita) in un mondo pieno solo di caporali Corriere della Sera