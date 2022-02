Torino | operazione al setto nasale | il guerriero Pobega vuole esserci per il derby

(Di martedì 15 febbraio 2022)si è rotto ilin uno scontro di gioco nella sfida contro il Venezia: rimasto in campo, è stato operato e oraper il. Così l’ha definito Juric al termine della partita con il Venezia, dopo che il suo centrocampista è rimasto in campo con ilrotto. Ieri l’e la possibilità di allenarsi con una maschera protettiva. Venerdì c’è ilcontro la Juventus e lui. Potrebbe giocare più avanzato al posto di Praet, anche lui operato e stagione finita. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

repubblica : Alessandro Baricco è tornato a casa dopo il trapianto di staminali: 'Operazione riuscita, decorso ottimale' - LetiziaQuintas : RT @repubblica: Alessandro Baricco è tornato a casa dopo il trapianto di staminali: 'Operazione riuscita, decorso ottimale' - serenel14278447 : 'TORINO Alessandro Baricco è tornato a casa dopo il trapianto di staminali: «L'operazione è riuscita» di Redazione… - infoitsport : Torino, dopo l'operazione si pensa al futuro: in bilico il riscatto di Praet - elena51847647 : RT @repubblica: Alessandro Baricco è tornato a casa dopo il trapianto di staminali: 'Operazione riuscita, decorso ottimale' -

Ultime Notizie dalla rete : Torino operazione

Alessandro Baricco è tornato a casa. A meno di tre settimane dal trapianto di cellule staminali, lo scrittore ha lasciato oggi l'Istituto per la ricerca e la cura del cancro di Candiolo, dove era ...Devo ringraziare lo staff medico e paramedico dell'Istituto di Candiolo (, ndr ): da loro ho solo ricevuto cura, attenzione e gentilezza . È andato proprio tutto liscio, con il trapianto, e so ...Ieri l’operazione e la possibilità di allenarsi con una maschera protettiva. Venerdì c’è il derby contro la Juventus e lui vuole esserci. Potrebbe giocare più avanzato al posto di Praet, anche lui ...Torino, dopo l'operazione si pensa al futuro: in bilico il riscatto di Praet. vedi letture. Secondo quanto riportato da Torinogranata.it, dopo l'operazione per stabilizzare l’infrazione ossea nel ...