(Di martedì 15 febbraio 2022) Tutto (quasi) pronto per ildi Rai 2 in seconda serata. Stiamo parlando di, un late showle, che vede alla conduzione: con lei ci saranno Guè, Gaia, Matteo Romano, Angelina Mango e Stefano De Martino.su Rai 2 con: come funziona ilè pronta per una nuova sfida perché da stasera, martedì 15 febbraio, su Rai 2 dovrà raccontare lae i musicisti con uno sguardo curiosi e pungente. Tutto, infatti, passa dalla: gli amori, le delusioni, i tradimenti, il gioco eè un‘senza ...

Advertising

CorriereCitta : #Tonica, il nuovo programma tv di Andrea Delogu sulla musica: quando inizia, anticipazioni e ospiti - Webl0g : ‘Tonica’ è il nuovo show di Andrea Delogu, primi ospiti Guè, Gaia, Matteo Romano e Angelina Mango - lifestyleblogit : Tonica, il nuovo programma di Andrea Delogu su Rai2 - - SMSNEWSOFFICIAL : “Tonica”, il nuovo programma di Rai 2 condotto da Andrea Delogu, in onda da martedì 15 febbraio alle 23.45 - mannaggiacazz : Scopro con piacere che domani su rai2 in seconda serata inizia un nuovo programma ‘Tonica’ condotto da Andrea Delog… -

Ultime Notizie dalla rete : Tonica nuovo

Il Corriere della Città

[CS]è ilprogramma di Rai 2 condotto da Andrea Delogu . Un late show musicale in seconda serata dove niente è come sembra, in onda dal 15 febbraio . Andrea Delogu è pronta per una nuova sfida:...Unprogetto vede Andrea Delogu sul timone del programma dal tono 'frizzante' che alzerà il volume della seconda serata di Rai2 da martedì 15 febbraio .è il suo nome e nel late show , la ...Tutto (quasi) pronto per il nuovo programma di Rai 2 in seconda serata. Stiamo parlando di Tonica, un late show musicale, che vede alla conduzione Andrea Delogu: con lei ci saranno Guè, Gaia, Matteo ...Al via Tonica, il nuovo branded content targato Rai Pubblicità, in onda da ieri sera su Rai2 in seconda serata per 8 puntate. Un late show condotto da Andrea Delogu pronta a raccontare la musica con ...