(Di martedì 15 febbraio 2022) Arriva su Rai 2 un, da oggi 15 febbraio va in onda “”, ovvero ilprogrammada. Ilandrà in onda alle ore 00.10 e racconterà la musica e i musicisti con un approccio disimpegnato. Parlando, attraverso la musica, di amori, delusioni, passioni, tradimenti, gioco e vita, la conduttrice cercherà di rintracciare queste sfaccettature nei suoi ospiti. Gli ospiti della prima serata A trovare spazio nella prima puntata di “” saranno Guè, Gaia, il giovanissimo Matteo Romano (direttamente da Sanremo 2022) e Angelina Mango, figlia del compianto cantautore Pino Mango. La cantante è rientrata di recente tra i 46 artisti di Sanremo Giovani. Tra gli ...

Advertising

tuttopuntotv : Tonica: ecco il nuovo late show di Rai2 condotto da Andrea Delogu #AndreaDelogu #tonica #Rai2 - DonnaGlamour : Tonica: su Rai 2 il nuovo programma di Andrea Delogu, ecco tutto quello che c’è da sapere -

Ultime Notizie dalla rete : Tonica ecco

Andrea Delogu torna su Rai 2 con un nuovo programma:tutto quello che c'è da sapere sullo show. Rilanciare la seconda serata: è questo uno degli obiettivi, annunciati, della Rai. E proprio in questo contesto si inserisce, il nuovo ...La pelle appare, perciò, menoe compatta e le mani, semplicemente, invecchiano.perché è tanto importante p renderci cura adeguatamente delle nostre mani . Proprio come per la pelle del ...Andrea Delogu torna su Rai 2 con un nuovo programma: Tonica. Ecco tutto quello che c’è da sapere sullo show. Rilanciare la seconda serata: è questo uno degli obiettivi, annunciati, della Rai. E ...In seconda serata su Rai2 andrà in onda "Tonica" il late show musicale condotto da Andrea Delogu: ecco gli ospiti Stasera, in seconda serata a partire dalle ore 23.45 su Rai2, ci sarà la prima puntata ...