Tommaso Zorzi fermato dalla polizia perché indossa una borsa | Pensavano l' avessi rubata

Advertising

chiasacco21 : @rogerfan88 È una mia opinione potete appoggiarla o meno. Soleil va comunque in finale. Come Tommaso Zorzi, che è a… - occhio_notizie : ?? Tommaso Zorzi fermato dalla polizia: Cos'è successo | - anto_dun : RT @TITTI72698701: #jessvip #jerù Vincitori dei precedenti GF VIP 1 ALESSIA MACARI 2 DANIELE BOSSARI 3 WALTER NUDO 4 PAOLA DI BENEDETTO 5… - daveee05570325 : RT @atrotnoc: tommaso zorzi secondo la polizia milanese - antiu__ : RT @atrotnoc: tommaso zorzi secondo la polizia milanese -

Ultime Notizie dalla rete : Tommaso Zorzi

Fanpage.it

Spiacevole episodio per: stamattina è stato fermato dalla polizia . A rendere noto il motivo è stato lui stesso, che si è sfogato su Instagram raccontando ciò che gli è successo. Ha prima postato un messaggio ...Tra i dubbiosi sulle vicende del Grande Fratello Vip , due notissimi amati ex gieffini: Giulia De Lellis e. L'influencer, commentato il reality si è detta "scioccata", mentre, il ...Tommaso Zorzi è stato fermato e interrogato in strada da tre poliziotti che pensavano avesse rubato la borsa che aveva indosso, per questo, l’ex vincitore del Grande Fratello Vip, ha deciso di ...Tommaso Zorzi non sa se essere più arrabbiato o divertito per quanto gli è accaduto e che ha appena raccontato sui social. E’ stato fermato da due poliziotti convinti che lui avesse rubato una borsa.