Tiro con l'arco: iniziano oggi gli Europei Indoor in Slovenia (Di martedì 15 febbraio 2022) Sarà la gara delle prime volte, a Lasko gli Europei Indoor vedranno per la prima volta sulla linea di Tiro l’arco nudo. Sarà anche la gara di esordio del nuovo Responsabile Tecnico della Nazionale Olimpica, Giorgio... Leggi su europa.today (Di martedì 15 febbraio 2022) Sarà la gara delle prime volte, a Lasko glivedranno per la prima volta sulla linea dil’nudo. Sarà anche la gara di esordio del nuovo Responsabile Tecnico della Nazionale Olimpica, Giorgio...

rtl1025 : ?? Alcune truppe russe vicino al confine con l'#Ucraina hanno iniziato a muoversi in 'posizioni da attacco'. Lo ripo… - juventusfc : Il controllo in corsa, la coordinazione, il tiro con il mancino... solo applausi per Camo ???? #GoalOfTheDay - Clayton70669795 : RT @Ferrucc66935382: Sono un cinquantenne per anno ma non per mese. I criminali al governo mi hanno solo sfiorato con le leggi razziali ana… - telodogratis : Tiro con l’arco: iniziano oggi gli Europei Indoor in Slovenia - KaylaTrillgore : E non iniziate a rompere con si dice LA font/si dice IL font perché tiro fuori il gender eh -