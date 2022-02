Tiro a segno: Niccolò Campriani, il ritorno. Sarà lo special advisor della federazione (Di martedì 15 febbraio 2022) Il “colpo” a sorpresa del presidente Costantino Vespasiano. Il numero uno dell’Unione Italiana Tiro a segno ha infatti annunciato che Niccolò Campriani tornerà a lavorare a livello federale, dopo l’esperienza avuta con il CIO, in qualità di special advisor. “È con immensa soddisfazione – ha commentato Vespasiano al sito UITS – che annuncio il ritorno di Niccolò Campriani nella famiglia UITS in qualità di mio “advisor strategico” per tutto il settore sportivo delle discipline ISSF”. Poi ha aggiunto: “Nicco, per i suoi indimenticabili successi da atleta (tre ori e un argento fra le Olimpiadi di Londra e quelle di Rio, ndr), rappresenta un grande patrimonio del Tiro a segno italiano e di ... Leggi su oasport (Di martedì 15 febbraio 2022) Il “colpo” a sorpresa del presidente Costantino Vespasiano. Il numero uno dell’Unione Italianaha infatti annunciato chetornerà a lavorare a livello federale, dopo l’esperienza avuta con il CIO, in qualità di. “È con immensa soddisfazione – ha commentato Vespasiano al sito UITS – che annuncio ildinella famiglia UITS in qualità di mio “strategico” per tutto il settore sportivo delle discipline ISSF”. Poi ha aggiunto: “Nicco, per i suoi indimenticabili successi da atleta (tre ori e un argento fra le Olimpiadi di Londra e quelle di Rio, ndr), rappresenta un grande patrimonio delitaliano e di ...

