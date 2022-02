(Di martedì 15 febbraio 2022)tradurante la trasmissione. Il giornalista napoletano risponde alle provocazioni del conduttore de la Zanzara. Durante la trasmissione– La Repubblica del Pallone in onda su Italia Uno è andato in scena l’ennesimo biotta e risposta tra Raffaelee Giuseppe. Il conduttore de la Zanzara su Radio 24, ha risposto alle accuse del giornalista Napoletano che lo aveva definito: “fiancheggiatore” della Juventus” “E’ una cosa molto offensiva, quando Raffaeleha pronunciato la parola fiancheggiatore non sapeva che tale parola veniva usata per le Brigate Rosse, c’è una grassa ignoranza da quelle parti“. Raffaelerisponde: “Gli ...

napolipiucom : Tiki Taka lite furiosa Auriemma-Cruciani: 'Offendi sempre Napoli. Linguaggio becero e truce!' #auriemma #CRUCIANI… - ciemme19 : @mvcalcio @paolobertolucci @EmanueleBottoni Tiki Taka sta al calcio come Domenica Live sta alla cronaca. Parti da u… - mvcalcio : @paolobertolucci @EmanueleBottoni Però si parlava di programmi di calcio..quello è Tiki Taka.. ?? - gmlegnino : @Tiki_Taka_real @PChiambretti @vfeltri @giucruciani @RafAuriemma @fabrizioferrari Trasmissione tanto interessante c… - IlBuonDiavolo3 : @napolista Beh, il senso dell’articolo è chiaro. Dice molto poco velatamente che tiki taka e costruzione dal basso… -

