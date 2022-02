Tifoso adulto picchia giocatore sedicenne. Il padre: 'Mi chiede perché e non so che dire' (Di martedì 15 febbraio 2022) Un raptus di follia, violenza, ignoranza. Inspiegabile. Pietro Turbanti, 16 anni, ha rischiato il distacco della retina per un pugno in faccia ricevuto alla fine del derby Under 17 Siena - Grosseto. ... Leggi su gazzetta (Di martedì 15 febbraio 2022) Un raptus di follia, violenza, ignoranza. Inspiegabile. Pietro Turbanti, 16 anni, ha rischiato il distacco della retina per un pugno in faccia ricevuto alla fine del derby Under 17 Siena - Grosseto. ...

Advertising

GoalItalia : Incredibile aggressione al termine di Siena-Grosseto Under 17: un giocatore di 16 anni è stato colpito al volto da… - sportli26181512 : Tifoso adulto picchia giocatore sedicenne. Il padre: 'Mi chiede perché e non so che dire': Tifoso adulto picchia gi… - Gazzetta_it : Tifoso adulto picchia giocatore sedicenne. Il padre: 'Mi chiede perché e non so che dire' - nuccia20 : RT @Corriere: «Mio figlio, picchiato a 16 anni da un tifoso adulto avversario e io non so spiegargli il motivo...» - Corriere : «Mio figlio, picchiato a 16 anni da un tifoso adulto avversario e io non so spiegargli il motivo...» -