Ticket sanitario | si può ottenere l’esenzione in base al reddito | cosa bisogna fare e chi la può richiedere

Il Ticket sanitario è un importo che i cittadini pagano per contribuire in parte alle spese sostenute per i servizi. Alcune categorie di persone, però, sono usufruire di un'esenzione, anche in base al proprio reddito. Ecco come funziona e come si può ottenere. Esenzione Ticket sanitario: quando si deve pagare l'esenzione dal pagamento del Ticket sanitario si può ottenere se il cittadino interessato rientra in alcune casistiche particolari di reddito, oppure per particolari patologie, invalidità e situazioni di gravidanza. Il Ticket di norma è dovuto per: visite specialistiche ed esami di diagnostica strumentale e di laboratorio; prestazioni eseguite in pronto ...

