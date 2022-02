The Good Doctor 5 e The Resident 4, anticipazioni 16 febbraio: due situazioni difficili (Di martedì 15 febbraio 2022) Il mercoledì sera di Rai Due sarà all'insegna dei dramma medici. Sul secondo canale di stato, infatti, il 16 febbraio, tornano The Good Doctor 5 e The Resident 4 con gli episodi intitolati Un cuore e Un caos, un nuovo ordine. Nel corso di queste puntate, i medici, come si evince dalle anticipazioni saranno alle prese con difficili situazioni. Shaun dovrà farà comprendere ad un padre quanto sia importante lasciar andare il figlio che non ha speranze di salvarsi e acconsentire alla donazione degli organi. Conrad, invece, dovrà cercare di aggiustare il sistema insieme a Devon Pravesh. anticipazioni The Good Doctor 5 del 16 febbraio: Shaun alle prese con un difficile caso Il nuovo episodio di The ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 15 febbraio 2022) Il mercoledì sera di Rai Due sarà all'insegna dei dramma medici. Sul secondo canale di stato, infatti, il 16, tornano The5 e The4 con gli episodi intitolati Un cuore e Un caos, un nuovo ordine. Nel corso di queste puntate, i medici, come si evince dallesaranno alle prese con. Shaun dovrà farà comprendere ad un padre quanto sia importante lasciar andare il figlio che non ha speranze di salvarsi e acconsentire alla donazione degli organi. Conrad, invece, dovrà cercare di aggiustare il sistema insieme a Devon Pravesh.The5 del 16: Shaun alle prese con un difficile caso Il nuovo episodio di The ...

