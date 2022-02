Terremoto in centro Italia | tanta paura tra i residenti

(Di martedì 15 febbraio 2022) Una scossa diè stata registrata oggi, 15 febbraio, nel, precisamente a Gubbio, in Umbria. A confermare la notizia anche l’Ingv. Ildi magnitudo 3.0 si è verificato alle ore 15.22 ad una profondità di 8 km.in Umbria La scossa non ha causato danni a cose o persone, ma L'articolo Teleclubnotizie da Napoli e dall'

Oggi pomeriggio (15 febbraio), alle 15.22, un scossa didi magnitudo 3.0 è stata ... Allora vari sciami sismici avevano danneggiato anlcuni intonaci instorico.... anch'essa un tempo infrastruttura degradata del dopo. Oggi ospitano tantissimi ragazzi e ... Inoltre l'associazione ha attivato unantiviolenza per le donne in collaborazione con la ...Giovanni Legnini, il nuovo commissario per la ricostruzione delle aree terremotate di Ischia ha incontrato stamattina i sindaci di Casamicciola, Lacco Ameno e Forio, i comuni isolani colpiti dal sisma ...Una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 è stata registrata alle 15.22 di martedì a Gubbio. Secondo i dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’epicentro è stato localizzato poco ...