Ternana-Monza | Serie B | probabili formazioni | pronostico e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 15 febbraio 2022)è la gara della 23a giornata del campionato diB 21.22, che vedremo questa sera a partire dalle 18.30 al “Liberati”. La formazione di casa vuole punti per tenersi lontana dalla zona playout, mentre i brianzoli con una nuova vittoria potrebbero scalare ulteriori posizioni in classifica. Ecco come le due squadre potrebbero scendere in campo oggi. Statistiche e curiosità diLacon 28 punti dopo 22 turni di campionato (7 vittorie, 7 pareggi, 8 sconfitte), galleggia in quel segmento di classifica compreso tra i playout e i playoff. Dopo la sconfitta subita in casa contro l’Ascoli (4-2), la squadra di Lucarelli ha fatto seguire prima il pareggio esterno contro il Brescia (1-1), poi la vittoria interna con la Reggina (2-0) e di nuovo un pareggio ...