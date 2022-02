Terapia antivirale orale | i risultati sono incoraggianti

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 15 febbraio 2022) Presso l’Ospedale dei Castelli continuano le somministrazioni di anticorpi monoclonali anti-SARS-CoV-2 per i pazienti affetti da COVID-19 con sintomi lievi-moderati, insorti entro 7 giorni dalla segnalazione, che non necessitano di ricovero ospedaliero e che presentano fattori di rischio per lo sviluppo di una polmonite grave. Molnupiravir: cos’è e come funziona Dal mese di gennaio si è affiancata alla cura con anticorpi monoclonali anche laMolnupiravir. Come fa sapere la ASL Roma 6 in un comunicato, il farmaco inibisce la replicazione del virus SARS-CoV-2 impedendogli di continuare a infettare il paziente. Può essere utilizzato entro 5 giorni dall’inizio dei sintomi in pazienti con fattori di rischio. La segnalazione dei pazienti candidabili allaavviene mediante richiesta via mail da ...