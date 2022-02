Tennis | Sinner e la rottura con coach Piatti | i motivi

(Di martedì 15 febbraio 2022) A breve dovrebbe essere annunciato il nuovoNorman La notizia è ormai nota: Jannikha rotto con il suo storico allenatore, Riccardo. A onor del vero manca ancora l’ufficialità ma la news è di dominio pubblico. Uno strappo tra i due che non è stato possibile ricucire., dopo l’Australia, dove già aveva dato segni di nervosismo con il suo staff si è anche fermato causa Covid. L’azzurro è tronato da qualche giorno ad allenarsi a Monte Carlo, seguito momentaneamente da Simone Vagnozzi che dovrebbe entrare nello staff delta di San Candido. Leggi anche:, tegola Covid per: l’azzurro è positivo A prendere il posto didovrebbe essere Magnus Norman che in passato ha seguito e ha fatto progredire diversi ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA FONTI SKY SPORT, JANNIK SINNER STA PER CHIUDERE RAPPORTO PROFESSIONALE CON L'ALLENATORE RICCARDO PIATTI… - 361_magazine : I motivi della rottura tra #Sinner e il suo storico coach #Piazza - andreastoolbox : Omar Camporese si candida: 'Allenerei di corsa Jannik Sinner' - infoitsport : Tennis, Jannik Sinner si prepara a Montecarlo sotto lo sguardo di Simone Vagnozzi - VIDEO - msn_italia : Adriano Panatta a muso duro con Jannik Sinner -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Sinner

Camporese: 'Ilè ingratitudine' In un'intervista rilasciata ai microfoni di Sportmediaset, Omar Camporese ha parlato della rottura tra Jannike Riccardo Piatti. 'Ilè ...Janniknon ha proferito una sola parola. Riccardo Piatti neppure. Né l'allenatore e né il ... le cui gesta epiche sono note a tutto il mondo degli appassionati di. Non solo le sue, visto ...Prima di ufficializzare il cambio in “panchina”, Sinner e il suo management dovranno chiarire alcune questioni legali che potrebbero insorgere con il Piatti Tennis Center a seguito dell’interruzione ...Leggi anche: Tennis, tegola Covid per Sinner: l’azzurro è positivo A prendere il posto di Piatti dovrebbe essere Magnus Norman che in passato ha seguito e ha fatto progredire diversi tennisti, su ...