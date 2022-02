Tennis, Novak Djokovic: “Non mi vaccino, sono disposto a rinunciare a Roland Garros e a Wimbledon” (Di martedì 15 febbraio 2022) Il n.1 del mondo Novak Djokovic è tornato a parlare e le sue dichiarazioni faranno molto rumore. Intervistato in esclusiva dalla BBC, Nole a chiarito la propria posizione sui vaccini contro il Covid. Nel caso specifico, il campione di Belgrado si è detto disposto a rinunciare ai tornei anche del Grande Slam se fosse confermato l’obbligo vaccinale. Come è noto, il serbo è stato al centro di un vero e proprio caso in Australia relativamente alla cancellazione del proprio visto nel Paese citato. Djokovic aveva dichiarato di aver ottenuto un’esenzione medica per entrare nel territorio australiano e disputare agli Australian Open, non essendo appunto vaccinato, e la motivazione era alla recente positività al Covid. Il ministro dell’immigrazione del Paese, Alex Hawke, però, sulla base del fatto che la sua ... Leggi su oasport (Di martedì 15 febbraio 2022) Il n.1 del mondoè tornato a parlare e le sue dichiarazioni faranno molto rumore. Intervistato in esclusiva dalla BBC, Nole a chiarito la propria posizione sui vaccini contro il Covid. Nel caso specifico, il campione di Belgrado si è dettoai tornei anche del Grande Slam se fosse confermato l’obbligo vaccinale. Come è noto, il serbo è stato al centro di un vero e proprio caso in Australia relativamente alla cancellazione del proprio visto nel Paese citato.aveva dichiarato di aver ottenuto un’esenzione medica per entrare nel territorio australiano e disputare agli Australian Open, non essendo appunto vaccinato, e la motivazione era alla recente positività al Covid. Il ministro dell’immigrazione del Paese, Alex Hawke, però, sulla base del fatto che la sua ...

