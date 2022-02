Tennis, Djokovic rompe il silenzio e torna a parlare di vaccini: la sua presa di posizione (Di martedì 15 febbraio 2022) Nessun cambio d’idea o di prospettiva da parte del numero uno al Mondo Novak Djokovic torna a parlare. Dopo il clamore mediatico suscitato dalla sua espulsione dall’Australia (causa non vaccinazione) il serbo aveva promesso di non parlare. A settimane di distanza dalla fine della prima prova Slam, vinta poi da Rafael Nadal, il numero uno al mondo ha concesso una lunga intervista alla BBC. Leggi anche: Djokovic, Ibrahimovic si esprime a favore del serbo L’intervista andrà in onda questa sera, 15 febbraio ma intanto trapelano le prime indiscrezioni. Novak Djokovic non cambia idea, l’intervista alla BBC “Non sono in assoluto contrario alle vaccinazioni: non escludo di vaccinarmi contro il Covid in futuro, e capisco che a livello globale, tutti stanno cercando di fare un grande sforzo ... Leggi su 361magazine (Di martedì 15 febbraio 2022) Nessun cambio d’idea o di prospettiva da parte del numero uno al Mondo Novak. Dopo il clamore mediatico suscitato dalla sua espulsione dall’Australia (causa non vaccinazione) il serbo aveva promesso di non. A settimane di distanza dalla fine della prima prova Slam, vinta poi da Rafael Nadal, il numero uno al mondo ha concesso una lunga intervista alla BBC. Leggi anche:, Ibrahimovic si esprime a favore del serbo L’intervista andrà in onda questa sera, 15 febbraio ma intanto trapelano le prime indiscrezioni. Novaknon cambia idea, l’intervista alla BBC “Non sono in assoluto contrario alle vaccinazioni: non escludo di vaccinarmi contro il Covid in futuro, e capisco che a livello globale, tutti stanno cercando di fare un grande sforzo ...

Advertising

repubblica : Novak Djokovic non si vaccina, Roland Garros e Wimbledon a rischio: 'Se questo è il prezzo lo pagherò' - GuidoDeMartini : ?? LUI NON MOLLA MAI! ?? Il fuoriclasse serbo conferma la sua linea, anche a costo di saltare i due prossimi slam: '… - Agenzia_Italia : #COVID19 Il tennista serbo, numero uno del tennis mondiale, ha spiegato in un'intervista alla Bbc di non essere un… - Sport_Fair : La posizione di #Djokovic non cambia: il serbo torna a parlare dell'obbligo vaccinale e dei prossimi tornei di tenn… - valter_martini : RT @repubblica: Novak Djokovic non si vaccina, Roland Garros e Wimbledon a rischio: 'Se questo è il prezzo lo pagherò' -