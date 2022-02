Tennis, Djokovic: “Rinuncio ai tornei pur di non vaccinarmi” (Di martedì 15 febbraio 2022) Il serbo ha preso una decisione netta e dopo la rinuncia agli Australian Open potrebbe dire addio anche a Wimbledon Leggi su itasportpress (Di martedì 15 febbraio 2022) Il serbo ha preso una decisione netta e dopo la rinuncia agli Australian Open potrebbe dire addio anche a Wimbledon

