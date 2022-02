**Tennis: Djokovic, 'non sono no-vax ma disposto a sacrificare tornei se costretto a vaccinarmi'** (Di martedì 15 febbraio 2022) Londra, 15 feb. (Adnkronos) - "Se sarei pronto a sacrificare la partecipazione a competizioni come Wimbledon e Open di Francia per la mia posizione sul vaccino? Sì, questo è il prezzo che sono disposto a pagare". Lo ha detto il numero uno al mondo, il serbo Novak Djokovic in una intervista alla Bbc sulla sua posizione sui vaccini contro il covid. Il 20 volte vincitore di una prova del Grande Slam è stato espulso dall'Australia il mese scorso dopo che il governo ha annullato il suo visto per il suo status vaccinale. Djokovic aveva dichiarato di aver ottenuto un'esenzione medica per entrare nel Paese per giocare agli Australian Open poiché si era recentemente ripreso dal Covid-19. Tuttavia, il ministro dell'immigrazione del Paese, Alex Hawke, ha cancellato personalmente il visto del 34enne serbo, sulla ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 15 febbraio 2022) Londra, 15 feb. (Adnkronos) - "Se sarei pronto ala partecipazione a competizioni come Wimbledon e Open di Francia per la mia posizione sul vaccino? Sì, questo è il prezzo chea pagare". Lo ha detto il numero uno al mondo, il serbo Novakin una intervista alla Bbc sulla sua posizione sui vaccini contro il covid. Il 20 volte vincitore di una prova del Grande Slam è stato espulso dall'Australia il mese scorso dopo che il governo ha annullato il suo visto per il suo status vaccinale.aveva dichiarato di aver ottenuto un'esenzione medica per entrare nel Paese per giocare agli Australian Open poiché si era recentemente ripreso dal Covid-19. Tuttavia, il ministro dell'immigrazione del Paese, Alex Hawke, ha cancellato personalmente il visto del 34enne serbo, sulla ...

Ultime Notizie dalla rete : **Tennis Djokovic Covid, Djokovic: 'Non mi vaccino... anche se devo rinunciare al tennis' Novak Djokovic assicura di non essere no - vax ma si dice disposto anche a rinunciare ai prossimi tornei di tennis piuttosto che vaccinarsi. Il tennista serbo, numero uno del tennis mondale, ha posto l'...

Novak Djokovic in campo a Monte Carlo? Gli ultimi aggiornamenti Djokovic potrà partecipare al Masters 1000 di Monte Carlo? Nelle scorse settimane, si è parlato molto anche della possibile partecipazione di Djokovic al Masters 1000 di Monte Carlo. 'Se è in regola ...

**Tennis: Djokovic, 'non sono no-vax ma disposto a sacrificare tornei se costretto a vaccinarmi'** Il Sannio Quotidiano Djokovic: "Non sono no vax, ma rinuncio ai trofei piuttosto che vaccinarmi" Djokovic ha dichiarato di non essere mai stato contrario alle vaccinazioni, "ma ho sempre sostenuto la libertà di scegliere cosa mettere nel proprio corpo". E sui motivi della sua scelta ha aggiunto: ...

Djokovic: “Non mi vaccino, disposto a rinunciare ai tornei” Sì, questo è il prezzo che sono disposto a pagare”. Lo ha detto il numero uno al mondo, il serbo Novak Djokovic in una intervista alla Bbc sulla sua posizione sui vaccini contro il covid.

