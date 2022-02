Tennis, Djokovic: “Disposto a sacrificare tornei se mi impongono il vaccino” (Di martedì 15 febbraio 2022) Novak Djokovic non cambia posizione sui vaccini anti-Covid e sarebbe Disposto anche a sacrificare la partecipazione a tornei come Winbledon e Rolland Garros. In un’intervista esclusiva alla BBC, il Tennista serbo ha detto: “Sì, questo è il prezzo che sono Disposto a pagare“, ha detto. Dopo la polemica agli Australian Open, con tanto di espulsione dal Paese, il serbo torna sulla questione vaccini. “Non sono mai stato contro la vaccinazione – ha spiegato Djokovic -, ma ho sempre sostenuto la libertà di scegliere ciò che mettere nel proprio corpo. Perché i principi del processo decisionale sul mio corpo sono più importanti di qualsiasi titolo o qualsiasi altra cosa. Sto cercando di essere in sintonia con il mio corpo il più possibile“. Djokovic dice di ... Leggi su sportface (Di martedì 15 febbraio 2022) Novaknon cambia posizione sui vaccini anti-Covid e sarebbeanche ala partecipazione acome Winbledon e Rolland Garros. In un’intervista esclusiva alla BBC, ilta serbo ha detto: “Sì, questo è il prezzo che sonoa pagare“, ha detto. Dopo la polemica agli Australian Open, con tanto di espulsione dal Paese, il serbo torna sulla questione vaccini. “Non sono mai stato contro la vaccinazione – ha spiegato-, ma ho sempre sostenuto la libertà di scegliere ciò che mettere nel proprio corpo. Perché i principi del processo decisionale sul mio corpo sono più importanti di qualsiasi titolo o qualsiasi altra cosa. Sto cercando di essere in sintonia con il mio corpo il più possibile“.dice di ...

