Tennis: Atp Doha, Musetti si ritira a causa di un'influenza (Di martedì 15 febbraio 2022) Doha, 15 feb. - (Adnkronos) - Forfait dell'ultim'ora di Lorenzo Musetti nel 'Qatar ExxonMobil Open', torneo Atp 250 dotato di un montepremi di 1.176.595 dollari che si sta disputando sui campi in cemento del Khalifa International Tennis & Squash Complex di Doha. Il 19enne di Carrara, numero 57 del mondo, sorteggiato al primo turno contro lo svedese Elias Ymer, 25enne svedese numero 138 Atp, si è ritirato poco prima di scendere in campo a causa di uno stato influenzale. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 15 febbraio 2022), 15 feb. - (Adnkronos) - Forfait dell'ultim'ora di Lorenzonel 'Qatar ExxonMobil Open', torneo Atp 250 dotato di un montepremi di 1.176.595 dollari che si sta disputando sui campi in cemento del Khalifa International& Squash Complex di. Il 19enne di Carrara, numero 57 del mondo, sorteggiato al primo turno contro lo svedese Elias Ymer, 25enne svedese numero 138 Atp, si èto poco prima di scendere in campo adi uno statole.

Advertising

Sebastiano73 : Una domanda x gli esperti di #Tennis. Magnus #Norman dove potrebbe migliorare #Sinner? #ATPTour #Atp #Piatti #Vagnozzi - TV7Benevento : Tennis: Atp Doha, Musetti si ritira a causa di un'influenza - - apicella57 : RT @Alenize82: In questi giorni Jannik #Sinner si sta allenando con Simone #Vagnozzi, che con ogni probabilità farà parte del nuovo team de… - miriamartemisya : RT @FabioFZ3: EROICO GRANDE DJOKOVIC!! ??????????????????Djokovic: 'Non sono no vax, ma rinuncio ai trofei piuttosto che vaccinarmi' - ___LUKASPC___ : Djokovic: "Non sono no vax, ma rinuncio ai trofei piuttosto che vaccinarmi" -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Atp Nick Kyrgios svela i problemi avuti in passato: 'Ho avuto pensieri oscuri sulla vita' Atp Tennis Nick Kyrgios ha vinto il suo primo torneo del Grande Slam. L'australiano ha vinto il tabellone di doppio maschile degli Australian Open, in coppia con il suo connazionale Thanasi Kokkinakis,...

Omar Camporese si candida: 'Allenerei di corsa Jannik Sinner' ... ossia quando il manager Alex Vittur lo segnalò a Piatti e Sinner lasciò il mondo degli sci per il tennis. La collaborazione tra i due ha portato l'italiano fino alla nona posizione del ranking ATP e ...

Medvedev e la prima posizione nella classifica Atp: ci siamo quasi... La Gazzetta dello Sport Tennis: Atp Doha, Musetti si ritira a causa di un'influenza Doha, 15 feb. - (Adnkronos) - Forfait dell'ultim'ora di Lorenzo Musetti nel 'Qatar ExxonMobil Open', torneo Atp 250 dotato di un montepremi di 1.176.595 dollari che si sta disputando sui campi in ...

Atp Doha, Musetti si ritira per uno stato influenzale Ymer è stato ripescato in tabellone come lucky loser, mai affrontato in carriera (curiosamente la scorsa settimana a Rotterdam il toscano ha battuto all'esordio in tre set il fratello minore Mikael), ...

Nick Kyrgios ha vinto il suo primo torneo del Grande Slam. L'australiano ha vinto il tabellone di doppio maschile degli Australian Open, in coppia con il suo connazionale Thanasi Kokkinakis,...... ossia quando il manager Alex Vittur lo segnalò a Piatti e Sinner lasciò il mondo degli sci per il. La collaborazione tra i due ha portato l'italiano fino alla nona posizione del rankinge ...Doha, 15 feb. - (Adnkronos) - Forfait dell'ultim'ora di Lorenzo Musetti nel 'Qatar ExxonMobil Open', torneo Atp 250 dotato di un montepremi di 1.176.595 dollari che si sta disputando sui campi in ...Ymer è stato ripescato in tabellone come lucky loser, mai affrontato in carriera (curiosamente la scorsa settimana a Rotterdam il toscano ha battuto all'esordio in tre set il fratello minore Mikael), ...