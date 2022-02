Telesina, tempi lunghi per il raddoppio. Per la fine dell’estate lavori di manutenzione (Di martedì 15 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Strada statale Telesina, la grande malata. Entro l’estate, seppur a tappe e in momenti diversi, inizieranno lavori di manutenzione straordinaria per 22 milioni di euro; ma per quanto concerne il raddoppio per le corsie di marcia i tempi sono ancora lunghi perché nella migliore delle ipotesi si andrà all’approvazione definitiva del progetto esecutivo solo con la fine dell’anno, una volta risolti i contenziosi, verifiche tecniche e validazione dell’incarto progettuale. E non è tutto. Infatti questi lavori di raddoppio riguardano solo il tratto dal capoluogo fino a San Salvatore Telesino, ma non quello fino al territorio casertano per il quale non vi sarebbe nemmeno un euro disponibile. Questo ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 15 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Strada statale, la grande malata. Entro l’estate, seppur a tappe e in momenti diversi, inizierannodistraordinaria per 22 milioni di euro; ma per quanto concerne ilper le corsie di marcia isono ancoraperché nella migliore delle ipotesi si andrà all’approvazione definitiva del progetto esecutivo solo con ladell’anno, una volta risolti i contenziosi, verifiche tecniche e validazione dell’incarto progettuale. E non è tutto. Infatti questidiriguardano solo il tratto dal capoluogo fino a San Salvatore Telesino, ma non quello fino al territorio casertano per il quale non vi sarebbe nemmeno un euro disponibile. Questo ...

