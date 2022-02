Telese | “La crisi di Spalletti è vicina | Pavoletti decisivo”

(Di martedì 15 febbraio 2022) Il Napoli sfida il Cagliari in Serie A, una sfida quella di lunedì 21 febbraio importante per restare tra le prime quattro. Gli azzurri sfideranno una squadra, quella di Mazzarri, a cui l’ex allenatore del Napoli ha dato un’anima ed un gioco. Il Cagliari è in netta ripresa, mentre il giornalista Lucaprevede unaper il Napoli: “Il Cagliari ha fatto 10 punti in 19 partite nella prima parte del campionato, poi ha cacciato i golfisti e ne ha fatti altri 11 nelle ultime 6. È in scia positiva. Ricordiamo la profezia di, arriva la Primavera e giocheremo col sole. La differita di lunedì ci porta ad un passo dall’estate. La tipicadella squadraana inizia quasi in Primavera, quando arriverà il gol dell’ex di. Giovedì ci sarà un impegno che porterà ...

