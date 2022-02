Telefonata Macron-Biden sull’Ucraina | «Verificare il ritiro delle truppe russe»

Advertising

salvacaldarone : @martaottaviani Ho la sensazione che tra Scholz e Macron l'unico player europeo che stia, concretamente, agendo sul… - andros3000 : #Macron e scholz sono andati a #Kiev e mosca..#draghi ha fatto solo mezza telefonata...questo è indizio di quanto s… - joledy : RT @rtl1025: ?? Dopo la telefonata di un'ora e 40 minuti con Vladimir #Putin, il presidente francese Emmanuel #Macron avrà colloqui oggi con… - StatiFrancesco : @rtl1025 Dopo la telefonata di un’ora e 40 minuti con Vladimir Putin, il Presidente francese Emmanuel Macron avrà c… - ilmainato : @Tradire_e_fare Bojo, in una telefonata di un'ora con Macron, gli ha detto di non azzardarsi ad invadere Parigi. -

Ultime Notizie dalla rete : Telefonata Macron

Anche il presidente francese Emmanuella scorsa settimana si era rifiutato di sottoporsi al ... Stoltenberg: dall'Azerbaigian più gas all'Europa Bellacon il presidente azero Aliyev. ...... John Kirby , ha confermato quanto convenuto da Joe Biden e Boris Johnson in unadi ... Mario Draghi, sarà a Parigi per una cena di lavoro con il presidente francese, Emmanuel, per "...L'Italia, ha aggiunto, «capisce che la situazione minaccia anche l'Europa e i partner atlantici» 16.39 - È in corso una nuova telefonata tra il segretario ... anche per il faccia a faccia con Emmanuel ...La telefonata è durata circa un'ora e Biden e Macron hanno sottolineato la necessita' di rimanere "perfettamente coordinati" nei confronti del presidente russo, Vladimir Putin, ha concluso la ...