Tecnam | il primo aereo ibrido prende il volo | pietra miliare per l’aviazione verde

(Di martedì 15 febbraio 2022) “Aircraft, in collaborazione con i team specializzati Rolls-Royce e Rotax, ha pilotato con successo per la prima volta il nuovo veliP2010 H3PS il 21 dicembre 2021, alle 15,54 precise. Il Permesso diè stato rilasciato dall’Enac, Ente Nazionale perCivile”. E’ quanto si legge nella entusiastica nota diffusa dall’azienda di Capua nella quale si precisa che “ilè stato eseguito dal capo pilota sperimentale diLorenzo De Stefano, con i team, Rolls-Royce e Rotax a terra ad assistere in questo momento storico”. “P2010 H3PS – prosegie la nota – è alimentato da un motore Rotax 915 IS da 104 kW accoppiato a un motore elettrico Rolls-Royce da 30 kW, per un totale di 134 kW (180 CV) ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Tecnam primo

Il Denaro

...Customer Service Manager pernel mondo. E' la stessa società a darne notizia in un comunicato in cui si precisa che 'Rizzitano sarà responsabile di tutte le attività di servizio, in...... inluogo il mantenimento della soddisfazione del cliente fornendo supporto per la risoluzione dei problemi ai clienti finali e alla rete di centri di assistenzain tutto il mondo. ...Nato in Ucraina nel 1993, si è trasferito in Italia dove si è diplomato come perito aeronautico al Polotecnico Fermi Gadda ...Volodymyr Rizzitano sarà responsabile di tutte le attività di servizio, in primo luogo il mantenimento della soddisfazione del cliente fornendo supporto per la risoluzione dei problemi ai clienti ...