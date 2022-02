Superbonus, nel prezzario costi extra e Iva fuori dai massimali (Di martedì 15 febbraio 2022) Cingolani ha firmato il decreto che fissa i nuovi massimali unitari per le asseverazioni di congruità dei prezzi, relative ai lavori di efficientamento energetico degli edifici Leggi su ilsole24ore (Di martedì 15 febbraio 2022) Cingolani ha firmato il decreto che fissa i nuoviunitari per le asseverazioni di congruità dei prezzi, relative ai lavori di efficientamento energetico degli edifici

Advertising

DSantanche : Col decreto #SostegniTer #Governo introduce divieto cessione multipla crediti legati a #Superbonus 110%. Risultato:… - Eposmail : RT @sole24ore: ?? #Superbonus, nel prezzario costi extra e Iva fuori dai massimali - Ilsaggiopetty : RT @FranFerrante: #Superbonus Riepilogo per dummies (visto che per una volta abbiamo vinto noi) 1. Draghi e Franco si inventano frodi (che… - andytuit : RT @FranFerrante: #Superbonus Riepilogo per dummies (visto che per una volta abbiamo vinto noi) 1. Draghi e Franco si inventano frodi (che… - TuttoQuaNews : RT @sole24ore: ?? #Superbonus, nel prezzario costi extra e Iva fuori dai massimali -