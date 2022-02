Superbonus, Conte: “Casus belli nella maggioranza? Non è possibile, misura che ha fatto da traino per la crescita del Paese” (Di martedì 15 febbraio 2022) “Non ci può essere un Casus belli per una misura che consente la rigenerazione urbana del Paese, una misura che è stata un elemento trainante della crescita economica“. Lo ha detto il leader del M5s, Giusppe Conte, parlando delle polemiche sul Superbonus. “Non ci si può vantare del 6,5% del Pil appena completato l’anno scorso e poi mettere in discussione questa misura a cui si deve per la gran parte questo risultato – ha continuato Conte – Ovviamente se ci sono delle truffe, delle frodi da contrastare il M5s è in prima linea, lavoriamo, rendiamo più efficaci i controlli ma non mettiamo in discussione una misura che ha fatto crescere e continua a far crescere un settore, quello delle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 15 febbraio 2022) “Non ci può essere unper unache consente la rigenerazione urbana del, unache è stata un elemento trainante dellaeconomica“. Lo ha detto il leader del M5s, Giusppe, parlando delle polemiche sul. “Non ci si può vantare del 6,5% del Pil appena completato l’anno scorso e poi mettere in discussione questaa cui si deve per la gran parte questo risultato – ha continuato– Ovviamente se ci sono delle truffe, delle frodi da contrastare il M5s è in prima linea, lavoriamo, rendiamo più efficaci i controlli ma non mettiamo in discussione unache hacrescere e continua a far crescere un settore, quello delle ...

