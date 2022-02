Superbonus 110%, arriva il Decreto sui tetti massimi per i lavori: cosa cambia con le novità anti frode (Di martedì 15 febbraio 2022) Contro le frodi e le speculazioni sui lavori edili arriva un’importante novità per il Superbonus 110%. Il Ministro della Transizione Ecologica ha fissato dei massimali per gli interventi relativi a questa agevolazione. Ecco come cambieranno i massimali e quali sono le ultime novità per il Superbonus 110%. Superbonus 110%, cambiano i massimali per i lavori compresi nell’agevolazione Il Ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani ha firmato un apposito Decreto per fissare il tetto massimo per gli interventi previsti nel Superbonus 110%, in modo da porre un limite agli aumenti “sospetti” nei prezzi di materiali e ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 15 febbraio 2022) Contro le frodi e le speculazioni suiediliun’importanteper il. Il Ministro della Transizione Ecologica ha fissato dei massimali per gli interventi relativi a questa agevolazione. Ecco come cambieranno i massimali e quali sono le ultimeper ilno i massimali per icompresi nell’agevolazione Il Ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani ha firmato un appositoper fissare il tetto massimo per gli interventi previsti nel, in modo da porre un limite agli aumenti “sospetti” nei prezzi di materiali e ...

