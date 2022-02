Super Riiber sbaglia strada e perde l' oro nella combinata

Leggi su agi

(Di martedì 15 febbraio 2022) AGI - Aveva sconfitto il Covid in extremis uscendo dall'isolamento alla vigilia della gara: ma il fuoriclasse norvegese Jarl Magnusha perso una medaglia d'oro innordica che sembrava scontatandoall'ingresso dello stadio. Non essendosi potuto allenare molto sulla pista, a un quarto dei 10 chilometri di gara il 24enne di Oslo ha tagliato verso il traguardo invece di seguire il tracciato previsto per iniziare il secondo giro e a quel punto è dovuto tornare indietrondo i 40 secondi di vantaggio sugli inseguitori. Dopo l'errore si è disunito e ha chiuso all'ottavo posto. L'oro è andato comunque sempre a un norvegese, Joergen Graabak, capace di rimontare un ritardo di due minuti, davanti al connazionale Jens Lurås Ofterbro, medaglia d'argento, e al giapponese Akito ...