Super Italia, Goggia: sfiora l'oro e vince l'argento a 23 giorni dall'infortunio. Delago bronzo olimpico (Di martedì 15 febbraio 2022) Miracolo Italia sulle neve cinese di Pechino 2022. Sofia Goggia medaglia d'argento, Nadia Delago bronzo: la discesa libera femminile delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022 regala 2 medaglie all'Italia, che piazza anche Elena Curtoni al quinto posto della classifica. La medaglia d'oro va alla svizzera Corinne Suter, che trionfa in 1'31"87. A soffiarle sul collo fino all'ultimo c'era Sofia Goggia, che ha chiuso la gara con uno straordinario secondo posto (1'32"03), staccando l'avversaria di appena 0"16. Un risultato doppiamente lusinghiero se consideriamo che la 29enne bergamasca viene da un grave infortunio al ginocchio subito a gennaio. Una ripresa lampo che ha permesso alla campionessa azzurra di compiere un'autentica impresa: sfiorare il bis dopo ...

