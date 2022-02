Super green pass lavoro, obbligo per colf e badanti over 50 (Di martedì 15 febbraio 2022) Il Super green pass da domani 15 febbraio 2022 obbligatorio sul lavoro anche per colf, baby sitter e badanti over 50 che, senza il certificato verde rafforzato, rischiano il licenziamento per giusta causa. Super green pass: obbighi Occorrerà dunque essere in possesso di una certificazione verde valida (vaccino o guarigione) per poter svolgere il proprio lavoro in casa, a contatto con anziani o bambini, come evidenzia Andrea Zini, presidente di Assindatcolf, Associazione Nazionale dei Datori di lavoro Domestico. Super green pass: sanzioni Alle famiglie datrici spetterà, invece, il compito di verificare, tramite App o, ... Leggi su quifinanza (Di martedì 15 febbraio 2022) Ilda domani 15 febbraio 2022 obbligatorio sulanche per, baby sitter e50 che, senza il certificato verde rafforzato, rischiano il licenziamento per giusta causa.: obbighi Occorrerà dunque essere in possesso di una certificazione verde valida (vaccino o guarigione) per poter svolgere il proprioin casa, a contatto con anziani o bambini, come evidenzia Andrea Zini, presidente di Assindat, Associazione Nazionale dei Datori diDomestico.: sanzioni Alle famiglie datrici spetterà, invece, il compito di verificare, tramite App o, ...

