Super Green pass, il ministro Garavaglia e la nuova battaglia leghista: “Toglierlo ad aprile” (Di martedì 15 febbraio 2022) “Da ora in avanti verranno prese decisioni che vanno nella direzione opposta”. La Lega batte il fronte dell’ammorbidimento e dell’eliminazione del Super Green pass. Nel giorno in cui scatta l’obbligo vaccinale sul posto di lavoro per gli over 50, è il turno del ministro del Turismo Massimo Garavaglia. In un’intervista a La Repubblica, spiega che la decisione di mettere l’obbligo del certificato vaccinale, “come altre, è stata presa quando la curva era in salita esponenziale”, adesso che i contagi Covid scendono rapidamente, quindi, ritiene necessario alleggerire le regole. E farlo subito. “Dobbiamo fare come la Francia, che ad aprile toglie tutto”, specifica. In realtà, Parigi non ha ancora stabilito alcunché: la possibilità che la revoca del certificato vaccinale come ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 15 febbraio 2022) “Da ora in avanti verranno prese decisioni che vanno nella direzione opposta”. La Lega batte il fronte dell’ammorbidimento e dell’eliminazione del. Nel giorno in cui scatta l’obbligo vaccinale sul posto di lavoro per gli over 50, è il turno deldel Turismo Massimo. In un’intervista a La Repubblica, spiega che la decisione di mettere l’obbligo del certificato vaccinale, “come altre, è stata presa quando la curva era in salita esponenziale”, adesso che i contagi Covid scendono rapidamente, quindi, ritiene necessario alleggerire le regole. E farlo subito. “Dobbiamo fare come la Francia, che adtoglie tutto”, specifica. In realtà, Parigi non ha ancora stabilito alcunché: la possibilità che la revoca del certificato vaccinale come ...

Advertising

Adnkronos : #Pregliasco sul Super #greenpass al lavoro per gli over 50: 'E' scelta politica'. #covid - NicolaPorro : ?? Il 'governo dei migliori' che sull'Ucraina non tocca palla, il guru del lockdown favorevole alle aperture e la bu… - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 14 Febbraio: Da domani super green pass e obbligo sono inutili, ma Draghi perse… - dragonofdojima4 : RT @fratotolo2: Da oggi, scatta la più grande discriminazione della storia della Repubblica italiana: se non ti vaccini, niente stipendio.… - FreesteelI : RT @MediasetTgcom24: Super Green pass, scatta oggi l'obbligo per gli over 50: previste sanzioni per i lavoratori non vaccinati https://t.c… -