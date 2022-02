Super Bowl, ascolti record con 101.1 milioni di persone negli Usa (Di martedì 15 febbraio 2022) Prezzi record, caldo record. E infine anche ascolti record per l’ultimo Super Bowl che ha visto trionfare i Los Angeles Rams. Secondo i dati Nielsen, circa 101,1 milioni di persone hanno assistito negli Usa al trionfo dei Los Angeles Rams sui canali della NBC e di Telemundo. Un dato in aumento rispetto alla partita vinta lo scorso anno dai Tampa Bay Buccaneers, che aveva tenuti incollati dinanzi alle tv 92 milioni di telespettatori. Nielsen ha affermato che altri 11,2 milioni di persone hanno assistito alla partita in streaming sui propri dispositivi, per un totale di 112,3 milioni di spettatori. L’aumento sfida le tendenze televisive ultimamente, dove la maggior ... Leggi su sportface (Di martedì 15 febbraio 2022) Prezzi, caldo. E infine ancheper l’ultimoche ha visto trionfare i Los Angeles Rams. Secondo i dati Nielsen, circa 101,1dihanno assistitoUsa al trionfo dei Los Angeles Rams sui canali della NBC e di Telemundo. Un dato in aumento rispetto alla partita vinta lo scorso anno dai Tampa Bay Buccaneers, che aveva tenuti incollati dinanzi alle tv 92di telespettatori. Nielsen ha affermato che altri 11,2dihanno assistito alla partita in streaming sui propri dispositivi, per un totale di 112,3di spettatori. L’aumento sfida le tendenze televisive ultimamente, dove la maggior ...

Ultime Notizie dalla rete : Super Bowl Maximilian Pircher, primo italiano a vincere il Super Bowl: Tutti mi dicevano che ero troppo magro Ci ha messo meno di quattro anni Maximilian Pircher a vincere il suo primo Super Bowl , la finale di football americano capace di bloccare un intero Paese. Non quattro anni dall'esordio in Nfl, come capitato ad alcuni dei suoi compagni, bens dai primi passi mossi su un campo ...

Vince il Super Bowl e fa la proposta di matrimonio alla fidanzata davanti a migliaia di persone Di D - 15/02/2022 Doppia emozione per Taylor Rapp, giocatore di football dei Los Angeles Rams: dopo la vittoria al Super Bowl si è inginocchiato nello stadio per chiedere alla fidanzata Dani Johnson di sposarlo Chi si trovava nello stadio dell'attesissima finale del Super Bowl ha potuto assistere ad un doppio ...

Kanye West indossa spesso una maschera che gli copre tutto il volto, ecco perché Durante la partita del Super Bowl di domenica 13 febbraio, tra i più importanti eventi americani, Kanye West ha indossato una maschera che gli ha coperto completamente il viso. All'evento erano ...

