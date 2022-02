Sul territorio bergamasco 650 nuove comunità energetiche rinnovabili (Di martedì 15 febbraio 2022) “Grazie a un investimento iniziale di 22,5 milioni di euro avvieremo già entro fine anno la realizzazione di una rete diffusa di impianti di produzione e accumulo energetico che servirà i fabbisogni di abitazioni private, aziende, ospedali, scuole ed enti locali, riducendo i costi energetici a carico degli utilizzatori. Con l’obiettivo di far sorgere in Lombardia entro i prossimi cinque anni 6mila comunità energetiche, delle quali almeno 650 in provincia di Bergamo”. Lo annuncia il Presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi dopo l’approvazione unanime martedì mattina in Consiglio regionale della legge per la promozione e lo sviluppo di un sistema di comunità energetiche rinnovabili (CER) in Lombardia. Obiettivo del provvedimento è evitare che la Lombardia acquisti energia dall’estero facendo ... Leggi su bergamonews (Di martedì 15 febbraio 2022) “Grazie a un investimento iniziale di 22,5 milioni di euro avvieremo già entro fine anno la realizzazione di una rete diffusa di impianti di produzione e accumulo energetico che servirà i fabbisogni di abitazioni private, aziende, ospedali, scuole ed enti locali, riducendo i costi energetici a carico degli utilizzatori. Con l’obiettivo di far sorgere in Lombardia entro i prossimi cinque anni 6mila, delle quali almeno 650 in provincia di Bergamo”. Lo annuncia il Presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi dopo l’approvazione unanime martedì mattina in Consiglio regionale della legge per la promozione e lo sviluppo di un sistema di(CER) in Lombardia. Obiettivo del provvedimento è evitare che la Lombardia acquisti energia dall’estero facendo ...

