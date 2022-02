Studio dimostra legame tra rischio mortalità da Covid e inquinamento (Di martedì 15 febbraio 2022) Quella che prima era una ipotesi ora è una certezza: l’inquinamento colpisce il sistema immunitario rendendoci più vulnerabili, anche contro il Covid 19 Uno Studio scientifico pubblicato su Environmental Science and Pollution Research è riuscito a dimostrare, ed è la prima volta, come sia possibile trovare una correlazione tra l’esposizione, in particolare al biossido di L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di martedì 15 febbraio 2022) Quella che prima era una ipotesi ora è una certezza: l’colpisce il sistema immunitario rendendoci più vulnerabili, anche contro il19 Unoscientifico pubblicato su Environmental Science and Pollution Research è riuscito are, ed è la prima volta, come sia possibile trovare una correlazione tra l’esposizione, in particolare al biossido di L'articolo proviene da Consumatore.com.

