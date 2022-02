Studente morto a 16 anni | Bianchi | “Non era alternanza scuola lavoro Sulla formazione professionale serve rivisitazione insieme alle Regioni”

(Di martedì 15 febbraio 2022) "Non era. Giuseppe stava facendo un percorso di. Nel nostro paese abbiamo troppi morti nei luoghi di". L'articolo .

Losul colpo a causa delle gravissime lesioni riportate. Il piccolo centro di Monte Urano è sconvolto dalla morte del giovane. La sindaca Moira Canigola 'parla di immane tragedia, ......quando le è passato per le mani il tema che pubblichiamo integralmente scritto da unodi ... Tu, che seilottando contro la Mafia. 9 Maggio 1978 "La Mafia è una montagna di merda". Eri ...Si chiamava Giuseppe Lenoci, era un ragazzo di appena 16 anni originario di Monte Urano (Fermo), stava svolgendo uno stage aziendale; ieri mattina, 14 febbraio, è morto a causa di un ... la morte di ...Un altro studente ieri ha perso la vita in un incidente avvenuto durante uno stage aziendale, dopo le proteste delle ultime settimane per la morte di Lorenzo Parelli. Il 16enne Giuseppe Lenoci è stato ...