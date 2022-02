Stop al Green pass dal 31 marzo, Costa: “È possibile”. Il parere dei virologi sull’addio al certificato verde (Di martedì 15 febbraio 2022) Superato il picco della quarta ondata di Covid-19, l’Italia guarda verso un prossimo futuro in cui il Green pass non servirà davvero più. Introdotto la scorsa estate, potrebbe addirittura durare meno di un anno la necessità di esibire la certificazione verde per lavoro, trasporti e attività. Lo sostiene il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, ma non tutti sono d’accordo con la totale rimozione. Green pass via già dal 31 marzo? Per il sottosegretario Costa è possibile Nel giorno in cui entra in vigore l’obbligo di Super Green pass per i lavoratori over 50, prende forza la prospettiva di un prossimo futuro senza certificazione verde. Il 31 marzo scadrà lo ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 15 febbraio 2022) Superato il picco della quarta ondata di Covid-19, l’Italia guarda verso un prossimo futuro in cui ilnon servirà davvero più. Introdotto la scorsa estate, potrebbe addirittura durare meno di un anno la necessità di esibire la certificazioneper lavoro, trasporti e attività. Lo sostiene il sottosegretario alla Salute Andrea, ma non tutti sono d’accordo con la totale rimozione.via già dal 31? Per il sottosegretarioNel giorno in cui entra in vigore l’obbligo di Superper i lavoratori over 50, prende forza la prospettiva di un prossimo futuro senza certificazione. Il 31scadrà lo ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid: Londra annuncia il liberi tutti, Parigi revocherà il Super Green pass | A New York stop mascherine al chiuso… - Agenzia_Ansa : 'Via mascherine all'aperto dall'11 febbraio anche in zona rossa, il provvedimento uscirà giovedì. Siamo all'inizio… - MediasetTgcom24 : Covid, Costa: 'Prossima fase stop mascherine al chiuso e Green pass' - tribuna_treviso : Da martedì obbligo del rafforzato per gli over 50. Circa 14 mila potenziali lasciati a casa ma Omicron ha aiutato:… - pola1945 : RT @Filomen30847137: #noGreenPass #GiornodellaVergogna #COVID, Bassetti: 'Stop al #greenpass dopo il 31 marzo, ha esaurito il suo compito'… -