Stoltenberg, Russia e Cina lavorano sempre più in tandem (Di martedì 15 febbraio 2022) La Russia e la Cina operano sempre di più insieme, sia dal punto di vista militare, con esercitazioni comuni, sia dal punto di vista diplomatico, al Consiglio di sicurezza dell'Onu. "Sono due regimi ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 15 febbraio 2022) Lae laoperanodi più insieme, sia dal punto di vista militare, con esercitazioni comuni, sia dal punto di vista diplomatico, al Consiglio di sicurezza dell'Onu. "Sono due regimi ...

Advertising

remolabarca3 : RT @ultimenotizie: 'Non ci sono segnali sul terreno che la #Russia stia riducendo le truppe ai confini dell'#Ucraina', afferma il segretari… - alinatede : RT @ultimenotizie: 'Non ci sono segnali sul terreno che la #Russia stia riducendo le truppe ai confini dell'#Ucraina', afferma il segretari… - F_Rossi_ : #Stoltenberg pur riconoscendo segnali di cauto ottimismo, ha dichiarato che non si è ancora vista alcuna de-escalat… - CirianiCarlo : RT @jacopo_iacoboni: ++ ecco: il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg ha appena comunicato: 'Non ci sono segnali sul terreno ch… - AgenziaVISTA : Stoltenberg (Nato): 'Per ora non abbiamo visto forme di de-escalation da parte della Russia' #nato #russia #ucraina -