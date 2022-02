Stefano Micoli è il nuovo allenatore del Volley Bergamo 1991 (Di martedì 15 febbraio 2022) Bergamo. Stefano Micoli è il nuovo allenatore del Volley Bergamo 1991: questa la decisione della società dopo le dimissioni rassegnate la scorsa settimana da Lino Giangrossi. Un rientro a Bergamo in corsa per il tecnico orobico che ha lasciato la panchina di Aragona per fare ritorno nella sua città. Il Volley Bergamo 1991 ringrazia vivamente Marco Zanelli, che ha ricoperto il ruolo di capo allenatore la scorsa domenica nella gara con Perugia e che rimane nello Staff rossoblù al fianco di Micoli. “È stata una chiamata inaspettata – ammette il nuovo coach bergamasco – che mi ha reso felice e che ho accettato più che volentieri e non ... Leggi su bergamonews (Di martedì 15 febbraio 2022)è ildel: questa la decisione della società dopo le dimissioni rassegnate la scorsa settimana da Lino Giangrossi. Un rientro ain corsa per il tecnico orobico che ha lasciato la panchina di Aragona per fare ritorno nella sua città. Ilringrazia vivamente Marco Zanelli, che ha ricoperto il ruolo di capola scorsa domenica nella gara con Perugia e che rimane nello Staff rossoblù al fianco di. “È stata una chiamata inaspettata – ammette ilcoach bergamasco – che mi ha reso felice e che ho accettato più che volentieri e non ...

