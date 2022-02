Stefano De Martino | così ha passato San Valentino | a pranzo con il volto noto

(Di martedì 15 febbraio 2022)Deè pronto a ripartire. Per il conduttore i programmi si susseguono a velocità supersonica. Ed intanto ha trascorso la giornata dedicata agli innamorati in compagnia di un. Di chi si tratta? Per l’ex ballerino di Torre AnnunziataDeil momento magico prosegue e dopo la conduzione di un programma con tanti aspetti autobiografici come Bar Stella, eccolo di nuovo in rampa di lancio come timoniere di una trasmissione di Rai Due che ha riscosso un grande successo nelle passate stagioni.-De--AltranotiziaStasera 15 febbraio, su Rai Due alle ore 21,20, in diretta dall’Auditorium di Napoli, andrà in onda la prima delle otto puntate di Stasera tutto è possibile. Per la terza volta il ...

Advertising

ParliamoDiNews : Stefano De Martino torna con `Stasera tutto è possibile`: data e ospiti #Amici #BiagioIzzo #Piccoloschermo #Rai2… - UnDueTreBlog : Stasera tutto è possibile – Prima puntata del 15/02/2022 - Con Stefano De Martino su Rai 2. - eliophilia : Grazie Peppe Iodice. Ci vediamo domani Stefano De Martino. - leone52641 : RT @MFerraglioni: “Stasera tutto è possibile” con Stefano De Martino - MFerraglioni : “Stasera tutto è possibile” con Stefano De Martino -

Ultime Notizie dalla rete : Stefano Martino

Torna in prima serata su Rai2 il comedy show Stasera tutto è possibile, in onda da martedì 15 febbraio, per otto puntate. Al fianco del conduttore (da quest'anno anche autore)Deche sta vivendo un periodo di grazia della sua carriera professionale, confermati come ospiti fissi: gli attori Biagio Izzo (straordinaria la sua prova nel ruolo di Vincenzo ...Al via in prima serata la VII edizione del programma condotto daDe, con Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia Condividi: Twitter Facebook Like this: Like Loading...Otto serate all'insegna del buonumore e dell'allegria. Condotto per la terza volta dal ballerino e showman Stefano De Martino ritorna da questa sera su Rai 2 il programma, realizzato in collaborazione ...Mentre la showgirl argentina sembra essersi avvicinata all’ex marito Stefano De Martino, l’hair stylist ha pubblicato qualcosa su Instagram che potrebbe far pensare che abbia ritrovato l’amore.