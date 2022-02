Stato emergenza fino al 31 marzo | proroga tutele lavoratori fragili?

(Di martedì 15 febbraio 2022) In molti continuano a scriverci per comprendere di più circa la spinosa questione dei, in tanti vogliono compredere cosa ne sarà dei loro diritti al termine dellod’, che con buona prtobabilità terminerà il 312022. La questione ruota intorno allo smart working e all’ equiparazione della malattia al ricovero ospedaliero, se ne avrà ancora diritto? Il Dott. Francesco Provinciali ci aveva già parlato di un emendamento ‘riparatore’ presentato a seguito della consulenza con l’esperto legislativo Dr. Francesco Alberto Comellini, che se approvato anche alla Camera potrebbe cambiare in meglio il destino dei, che già in questi mesi hanno avuto non pochi problemi con una legge nebulosa. L’excursus dello ...

Come QuiFinanza aveva anticipato, nonostante la proroga dellodial 31 marzo, non è arrivata dal governo la proroga per le quarantene Covid equiparate alla malattia . Per i lavoratori in quarantena e anche per i lavoratori fragili, infatti, l'...... a dirlo è il Ministro del Turismo Massimo Garavaglia , uno dei tre rappresentati della Lega al Governo e impegnato alla "spinta" contro il certificato Covid dopo la fine dellod'(..."Credo che se il 31 marzo, come penso succederà, verrà levato lo stato di emergenza, il Green esaurirà il suo compito, almeno per come è stato declinato negli ultimi tempi". Lo afferma in un video ...Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 6004 tamponi molecolari (2011325 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 16718 test antigenici (2834414). Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra ...