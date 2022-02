Star Wars: The Old Republic, disponibile il trailer in CG della ILM per il nuovo aggiornamento (Di martedì 15 febbraio 2022) Tramite comunicato stampa, BioWare e LucasFilm Games hanno divulgato il nuovo trailer in CG, creato dalla ILM, di Star Wars: The Old Republic in occasione del lancio del nuovo update, Legacy of the Sith Nel mentre continuano i rumor su Jedi Fallen Order 2, e LucasFilms ha confermato ben tre titoli in sviluppo a tema Star Wars, c’è un gioco che continua a vivere dal lontanissimo 2011 che sta per essere nuovamente aggiornato dall’azienda. Stiamo parlando di Star Wars: The Old Republic, il MMORPG targato BioWare, che dopo aver festeggiato ben 10 anni di storytelling sta per ricevere un corposo aggiornamento, intitolato Legacy of the Sith. disponibile da oggi, l’update ... Leggi su tuttotek (Di martedì 15 febbraio 2022) Tramite comunicato stampa, BioWare e LucasFilm Games hanno divulgato ilin CG, creato dalla ILM, di: The Oldin occasione del lancio delupdate, Legacy of the Sith Nel mentre continuano i rumor su Jedi Fallen Order 2, e LucasFilms ha confermato ben tre titoli in sviluppo a tema, c’è un gioco che continua a vivere dal lontanissimo 2011 che sta per essere nuovamente aggiornato dall’azienda. Stiamo parlando di: The Old, il MMORPG targato BioWare, che dopo aver festeggiato ben 10 anni di storytelling sta per ricevere un corposo, intitolato Legacy of the Sith.da oggi, l’update ...

