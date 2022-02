Star Trek: Chris Pine star del nuovo film diretto da Matt Shakman (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Chris Pine sarà il protagonista di un nuovo film di star Trek che verrà diretto da Matt Shakman, già regista di WandaVision. star Trek tornerà con un nuovo film con star Chris Pine e che verrà diretto da Matt Shakman. Il regista ha recentemente diretto WandaVision e il sequel della saga sci-fi è stato annunciato da J.J. Abrams, che oggi ha confermato i primi dettagli del nuovo progetto. Paramount sembra si sia già assicurata il ritorno sul set di Chris ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 16 febbraio 2022)sarà il protagonista di undiche verràda, già regista di WandaVision.tornerà con uncone che verràda. Il regista ha recentementeWandaVision e il sequel della saga sci-fi è stato annunciato da J.J. Abrams, che oggi ha confermato i primi dettagli delprogetto. Paramount sembra si sia già assicurata il ritorno sul set di...

Advertising

drypetis : ora vado a dormire ma spiace per chi domani dovrà sopportarmi perché parlerò solo di Star Trek e del QUARTO FILM CO… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Star Trek: Chris Pine star del nuovo film diretto da Matt Shakman - MarcoG_1701A : RT @extratrek: JJ Abrams durante un evento dedicato agli investitori per ViacomCBS ha dichiarato che Star Trek 4 |2023 sarà ambientato nell… - ore_wa_leon : GIACCHINO DID STAR TREK??? - extratrek : JJ Abrams durante un evento dedicato agli investitori per ViacomCBS ha dichiarato che Star Trek 4 |2023 sarà ambien… -

Ultime Notizie dalla rete : Star Trek A Torino il primo Fan Film di "Star Trek" realizzato in Italia TorinOggi.it Star Trek 4 si farà! Matt Shakman alla regia, tornano Chris Pine e Zachary Quinto E invece, con una mossa a sorpresa, Paramount ha annunciato che Star Trek 4 si farà, e non solo: Chris Pine, Zachary Quinto, Simon Pegg, Zoe Saldana, Karl Urban, John Cho e il resto del cast dei ...

Star Trek: Chris Pine star del nuovo film diretto da Matt Shakman Star Trek tornerà con un nuovo film con star Chris Pine e che verrà diretto da Matt Shakman. Il regista ha recentemente diretto WandaVision e il sequel della saga sci-fi è stato annunciato da J ...

E invece, con una mossa a sorpresa, Paramount ha annunciato che Star Trek 4 si farà, e non solo: Chris Pine, Zachary Quinto, Simon Pegg, Zoe Saldana, Karl Urban, John Cho e il resto del cast dei ...Star Trek tornerà con un nuovo film con star Chris Pine e che verrà diretto da Matt Shakman. Il regista ha recentemente diretto WandaVision e il sequel della saga sci-fi è stato annunciato da J ...