Star Games, ritorna il sorriso. Sorrentino: “Siamo ancora più affamate di vittoria” (Di martedì 15 febbraio 2022) Tempo di lettura: 5 minutiBenevento – Il ritorno alla vittoria mette la parola fine a un periodo da dimenticare. Una serie di circostanze che hanno costretto la Star Games Benevento a dover cambiare le prospettive di stagione. Non a cambiare mentalità e voglia di essere sempre protagoniste. Il 9 a 0 al Mons Militum è la conferma che le ragazze beneventane di qualità e voglia ne hanno eccome. Tra le protagoniste Antonietta Sorrentino, capitano di giornata. Un valore aggiunto nonostante ci abbia messo un po’ di tempo prima di sciogliere i dubbi e vestire i colori della società sannita. “Inizialmente, dopo essere stata un anno ferma, ero un po’ titubante all’idea di iniziare nuovamente a giocare, a causa di impegni personali che mi sottraevano un bel po’ di tempo. A farmi cambiare idea è stata una mia compagna di ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 15 febbraio 2022) Tempo di lettura: 5 minutiBenevento – Il ritorno allamette la parola fine a un periodo da dimenticare. Una serie di circostanze che hanno costretto laBenevento a dover cambiare le prospettive di stagione. Non a cambiare mentalità e voglia di essere sempre protagoniste. Il 9 a 0 al Mons Militum è la conferma che le ragazze beneventane di qualità e voglia ne hanno eccome. Tra le protagoniste Antonietta, capitano di giornata. Un valore aggiunto nonostante ci abbia messo un po’ di tempo prima di sciogliere i dubbi e vestire i colori della società sannita. “Inizialmente, dopo essere stata un anno ferma, ero un po’ titubante all’idea di iniziare nuovamente a giocare, a causa di impegni personali che mi sottraevano un bel po’ di tempo. A farmi cambiare idea è stata una mia compagna di ...

Star Games Benevento. Orlando: "Lotteremo per toglierci soddisfazioni" Benevento IamCALCIO