Sporting-Manchester City | Champions League | probabili formazioni e diretta tv

(Di martedì 15 febbraio 2022) I Citizens di Pep Guardiola proseguono nella loro straordinaria stagione con un avversario esperto per quanto inferiore nel territorio europeo:è la seconda gara del martedì sera di. Unico precedente tra le due squadre risale nella stagione 2011/12, quando a scamparla fu ilcon un risultato favorevole nella partita di ritorno. La partita verrà trasmessa sui canali Sky Sport Football e Sky Sport (canale 253 satellitare) e instreaming su SkyGo, NOW e Infinity+.Lisbona, minaccia verde. Trasferta insidiosa per ilI portoghesi si sono qualificati come secondi del Gruppo C alle spalle dell’Ajax, con 9 punti, estromettendo il più quotato Borussia Dortmund. Dotato di ...

Ultime Notizie dalla rete : Sporting Manchester

Partite invece nettamente più agevoli per ilCity (1,34) in casa delloLisbona (7,80) e per il Bayern Monaco (1,39) nella trasferta austriaca contro il Salisburgo (6,20).Dirige Orsato, la partita sarà trasmessa anche in chiaro su Canale 5: contemporaneamente all'Estadio Josè Alvalade (Lisbona) loattende ilCity. Arbitra il match il serbo ...Speriamo che lo Sporting riesca a fare qualcosa". Sul futuro di Cristiano Ronaldo lontano da Manchester "Tutti noi siamo attenti a quello che sta succedendo in Inghilterra. E' arrivato in un brutto ...Questa sera ci saranno le prime due sfide delle otto previste: si parte con le gare d'andata tra Psg e Real Madrid e tra Sporting Lisbona e Manchester City. Dove vedere Psg-Real Madrid È uno dei match ...