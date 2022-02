Sporting Lisbona-Manchester City | programma e telecronisti Sky e Mediaset ottavi Champions League

(Di martedì 15 febbraio 2022) Ile isu Sky edi, match valido per l’andata deglidi finale di. Tutto pronto in terra lusitana per lo scontro che vede i cizitens assolutamente favoriti per il passaggio del turno. Il doppio confronto, però, può regalare sorprese e i portoghesi tenteranno di far fruttare il fattore campo. Appuntamento alle ore 21 di martedì 15 febbraio.sarà visibile su Sky Sport Football con la telecronaca di Nicola Roggero e su Infinity con la telecronaca di Massimo Callegari e Giancarlo Camolese. SportFace.

L'altro ottavo di finale in programma è quello del José Alvalade trae Manchester City, una sfida decisamente sbilanciata a favore dei Citizens che, vincendo, diventerebbero la prima ...L'attesissimo big match tra Porto edello scorso 11 febbraio, terminato 2 - 2, è stato segnato dalla maxi rissa che ha condizionato il post partita. Quattro espulsi, tra cui il solito Pepe , che non fa mai mancare il ...Il programma e i telecronisti su Sky e Mediaset di Sporting Lisbona-Manchester City, match valido per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Tutto pronto in terra lusitana per lo scontro ...Joao Cancelo, terzino destro del Manchester City, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di Champions League contro lo Sporting Lisbona: “Per la mia carriera è stata importante ...