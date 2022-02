Sporting Lisbona-Manchester City, programma e telecronisti Sky e Mediaset ottavi Champions League (Di martedì 15 febbraio 2022) Il programma e i telecronisti su Sky e Mediaset di Sporting Lisbona-Manchester City, match valido per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Tutto pronto in terra lusitana per lo scontro che vede i cizitens assolutamente favoriti per il passaggio del turno. Il doppio confronto, però, può regalare sorprese e i portoghesi tenteranno di far fruttare il fattore campo. Appuntamento alle ore 21 di martedì 15 febbraio. Sporting Lisbona-Manchester City sarà visibile su Sky Sport Football con la telecronaca di Nicola Roggero e su Infinity con la telecronaca di Massimo Callegari e Giancarlo Camolese. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 15 febbraio 2022) Ile isu Sky edi, match valido per l’andata deglidi finale di. Tutto pronto in terra lusitana per lo scontro che vede i cizitens assolutamente favoriti per il passaggio del turno. Il doppio confronto, però, può regalare sorprese e i portoghesi tenteranno di far fruttare il fattore campo. Appuntamento alle ore 21 di martedì 15 febbraio.sarà visibile su Sky Sport Football con la telecronaca di Nicola Roggero e su Infinity con la telecronaca di Massimo Callegari e Giancarlo Camolese. SportFace.

